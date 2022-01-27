Plansız kalan Sinan Erdem Spor Salonu için bakanlık devreye girdi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de içinde yer aldığı dev araziye yapılması planlanan Şehir Hastanesi’nin imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle plansız kalan, hastanenin bitişiğindeki Sinan Erdem Spor Salonu için ayrı imar planı hazırlandı. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planlarda, 118 dönümlük parsele yeni spor tesisi yatırımı yapılabilmesi için tekrar 'spor alanı' fonksiyonu verildi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2017 yılında Bakırköy'de yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda bulunan 1927 yılından beri hizmet veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Sinan Erdem Spor Salonu için imar planı değişikliği yapmıştı. Yeni plana göre tarihi hastane yenilenip ek binalar yapılacak, alana bir de sosyal tesis inşa edilecekti.

Binlerce ağacın bulunduğu ormanlık arazide yapılacak inşaat çalışmalarına karşı birçok eylem düzenlenmişti. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, bu araziye yapılması planlanan Şehir Hastanesi için hazırlanan imar planlarının iptali istemi ile dava açmıştı.

Mahkemeden 2018 yılında önce yürütmeyi durdurma, 2020 yılında da iptal kararı çıktı. İptal kararında, sağlık tesisi alanında yapılaşma yoğunluğunun arttırıldığı bu durumun trafik ve nüfus yoğunluğuna neden olacağı vurgulanmıştı.

“YENİ YATIRIM YAPILAMIYOR”

İptal kararının ardından bölge plansız kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sadece Sinan Erdem Spor Salonu'nun bulunduğu parsel için yeni bir plan hazırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mülkiyetinde bulunan 118 bin 471 metrekarelik parselde şu an Sinan Erdem Spor Salonu, Ahmet Cömert Kapalı Spor Salonu, Atletizm Salonu ve Olimpiyat Evi bulunuyor.

Yeni planın açıklama raporunda, burada bulunan spor tesislerinin faal olarak kullanıldığı, kapalı yüzme havuzu ihalesinin yapıldığı ancak parselin plansız kalmasının yapılacak yeni yatırımları engellediği belirtildi. Alanda yeni spor tesisi yapılması planlandığı için parselin imarlı hale getirilmesinin gerektiği kaydedildi. Belediyesinden edinilen bilgiye göre genel planlama çalışması uzun süreceği anlaşıldığı için parsel bazında imar planı yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

“KAMU KULLANIMININ DIŞINA ÇIKILAMAZ”

Fiili durumda uzun yıllardır spor alanı olan alan, yeni planda da ‘spor alanı, kapalı spor alanı’ olarak önerildi. Söz konusu parselin iptal edilen plan ile kazandığı bir hak bulunmadığı belirtildi.

Yeni planda; bina yüksekliği mevcut kapalı spor salonundan dolayı 27.50 metre olarak belinlendi. Parselin 116 bin 968 metrekaresi kapalı spor tesisi alanı, bin 452 metrekare yol, 51 metrekare de park olarak ayrıldı.

Parsel kamu alanı olduğu için yapılaşma değeri verilmedi ve belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacağına ilişkin not eklendi. Plan notlarına ‘alanda ticari birimler yer alamaz, kamu kullanımı dışında kullanımlar getiremez’ şartı da konuldu.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği projeye AKP'liler sahip çıktı