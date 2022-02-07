Ramazan Nazlı’nın ölü bulunduğu evde dikkat çeken detay

Dondurucu soğukta elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, evinde tek başına yaşamını yitiren 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın sobasının yanmadığı ortaya çıkmıştı. Valiliğin 'şüpheli ölüm' dediği olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

İsmail AKIN

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Elektrik kesintisi sorunlarının yaşandığı Isparta'da Yalvaç ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı, önceki sabah yatağında ölü bulunmuştu.

Ramazan Nazlı'nın evinde sobanın yanmadığı tespit edilirken, donarak öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

“VALİNİN SÖYLEDİĞİ GİBİ AKLİ MELEKELERİ YERİNDE OLMAYAN BİRİ DEĞİL”

Emekli aylığı olmayan, yaşlılık maaşıyla geçindiği öğrenilen Ramazan Nazlı'nın yaşadığı mahallede o sıralarda elektriğin olduğu belirtilirken, Nazlı'nın evinde elektriğin fatura borcu nedeniyle kapalı olduğu iddia edildi.

Ramazan Nazlı'yı uzun süredir tanıdığını belirten ve cenazesine de katılan CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, “Ramazan bey vali beyin veya kaymakam beyin söylediği gibi akli melekeleri yerinde olmayan biri değil. Kendi halinde, kendince yaşayan, Yalvaç'ta sevilen, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi” dedi.

EVİNDE ZİL ÇALIŞMIYOR, AMPUL YANMIYOR

Ramazan Nazlı'nın evini de taziye amacıyla ziyaret eden Ali Arı, evde kimse olmaması nedeniyle içeri giremedi.

Evin zilinin çalmaması ve bahçedeki elektrikli sistemlerin çalışmaması, elektriğinin kesik olduğuna dair şüpheleri artırdı.

CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, “Zili çalmıyordu, bahçesinde ampulü vardı o da çalışmıyordu. Tahminimce elektriği yoktu. Evin içine girme imkanım olmadı. Komşularıyla görüştüm. Sobasını yakamamış. Isparta'nın sıkıntılarında vefat etti” diye konuştu.

Ali Arı, “Elektrik parasını ödeyememekten dolayı elektriği kesik olabilir. Sosyal devletin görevi ilgi göstermektir. Böyle bir ilginin olmadığını görüyoruz” diye ekledi.

VALİLİK: ELEKTRİK AKIMI FAAL, EVDE SOBA KULLANILMIYOR

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı’nın ölümüyle ilgili Isparta Valiliği şu açıklamayı yapmıştı;

*05.02.2022 tarihinde Yalvaç ilçemizde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak; Yalvaç ilçemiz Görgü Cami Mahallesi’ndeki ikametinde ölü bulunan vatandaşımızın çevreden edinilen bilgilere göre; tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediği öğrenilmiştir.

İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.

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