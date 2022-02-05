Saadet Partisi’nden hükümete Isparta çağrısı

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Isparta'da dondurucu soğukta hayatın durmasına neden olan elektrik kesintilerinin izahının mümkün olmadığını belirterek iktidara sert eleştirilerde bulundu. İktidara seslenen Aydın, "Söz konusu İstanbul olunca anında bakanlarını gönderen Hükümet, şimdi Ulaştırma ve Enerji bakanları başta olmak üzere, süratle ilgili kişileri Isparta’ya göndermeli ve yetkili tüm kurumları seferber etmelidir" dedi.

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Isparta’da dondurucu soğukta hayatın durmasına neden olan elektrik kesintileri Saadet Partisi’nin de gündemine girdi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Isparta'da son 2-3 gündür hayat adeta durmuş durumda. Aşırı kar yar yağışı ve buna bağlı olarak birçok yerde 24 ila 48 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor” dedi.

“İZAHI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Soğuk kış günlerinde bu denli uzun süreli elektrik kesintilerinin vatandaş için büyük problemlere sebep olduğunu belirten Aydın, “Kısa süreli aksamalar ‘belki' kabul edilebilir, fakat bu durumun izahı mümkün değildir!” ifadelerini kullandı.

“SÖZ KONUSU İSTANBUL OLUNCA ANINDA BAKANLARI GÖNDEREN HÜKÜMET…”

“Üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hâlâ yetkililerin gerekli ve yeterli çalışmaları ortaya koyamadıkları çok açıktır” diyen Aydın, “Bu soğuk havalarda 3 saatlik bir kesinti dahi mağduriyet oluşturmaktadır. Söz konusu İstanbul olunca anında bakanlarını gönderen Hükümet, şimdi Ulaştırma ve Enerji bakanları başta olmak üzere, süratle ilgili kişileri Isparta'ya göndermeli ve yetkili tüm kurumları seferber etmelidir” şeklinde konuştu.

“SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ”

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, sözlerini şöyle sonlandırdı;

“Biz Saadet Partisi olarak; süreci takip ediyor ve yaşanan sıkıntıların bir an evvel giderilmesini temenni ediyor, bu durumdan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş Olsun Isparta.”

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