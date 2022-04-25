Abone Ol

Saçını boyarken hayatının şokunu yaşadı! Hastaneye kaldırıldı

Bursa'da meydana gelen uçak kazasında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 17:47 - 25 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bursa’da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı isimli kadın, “Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak ‘dedi’ anlamadım” dedi. Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İHA

Bursa'da uçak evlerin arasına düştü: İki kişi öldü İlginizi Çekebilir Bursa'da uçak evlerin arasına düştü: İki kişi öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa Kadın öğrenci uçak