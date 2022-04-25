Saçını boyarken hayatının şokunu yaşadı! Hastaneye kaldırıldı

Bursa'da meydana gelen uçak kazasında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

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Bursa’da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı isimli kadın, “Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak ‘dedi’ anlamadım” dedi. Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İHA

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