Siirt’te 3.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Merkez üssü Siirt merkeze bağlı Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Koçlu köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden ve Siirt’ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER