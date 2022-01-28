Ekrem İmamoğlu’ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çekildiği MOBESE görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılığa başvurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükelçiyle yemek yediği restorana girişindeki MOBESE görüntülerinin yayınlanması ile ilgili savcılığa dilekçe verdi.

Savcılığı verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

*Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan sistemin görev gereklerine aykırı şekilde kullanıldığı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da kar etkisini artırmaya başladı gün Büyükelçi Dominick Chilcott ile yemek yediği anların MOBESE kayıtlarının paylaşılması tepki göstermişti.

İmamoğlu, şöyle demişti:

*Bu konunun devletin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının takipçisi olacağım.

* Çok önemli bir meseledir bu, kişisel de bir meseledir. Bu konudaki düşüncemi Sayın Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım.

* Özellikle kamera sistemleri bir kazanın, suçun tespiti için kullanılır. Bunun kuralları vardır. Genel Başkanımız da dile getirdi bazı takip iddiaları, dinlenme vs…

* Biz bundan çekinmeyiz. Hukuksal tarafı ayrı bunlar varsa eğer… MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı bellidir, olayların, suçların tespitidir.

* Bu, sürecin parçası yapılarak servis ediliyor, birileri bunu kullanıyor. Bu çok önemli bir meseledir.

* Bunun talimatını kim verdiyse, kim müsade ettiyse, önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarak anlayabilir.

* Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum. Ama hukuki olarak takipçisi olacağımı, mücadelemin devam edeceğini söyleyeyim.

İlginizi Çekebilir Yasa dışı takip edildi... Veriler kaydedildi şüphesi var. Sorumlu kim?

İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya sert yanıt