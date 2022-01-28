MİT, PKK’nın kritik ismini etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın Sincar bölgesine düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YBŞ'nin özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

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MİT tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyon düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ özel kuvvet sorumlusu ‘Azad’ kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç, hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi.

YBŞ’nin sözde genel sorumlusu, PKK mensubu ‘Seyit’ kod adlı Hasan Said Hasan da MİTin Ağustos 2021deki nokta operasyonu ile Sincar’da etkisiz hale getirilmişti.

PYD/YPG’YLE İRTİBATLI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı bilgisi elde edilen E.E., C.H.E., H.A. isimli 3 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda ele geçirilerek incelenen materyallerin içerisinde örgütsel fotoğraf ve videolar, yapılan dijital kazıma işlemleri neticesinde tespit edildi. İfade ve sorgu işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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