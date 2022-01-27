Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Yakalandılar

İstanbul’dan sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheliden 2’si yakalandı.

Habip ATAM

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece 00.20'de sahibi olduğu Bakırköy, Yeşilköy'deki balık restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın suç örgütü bağlantısı tespit edilince dosya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si yakalandı.

FİKRET ORMAN DA ORADAYDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun olaydan kısa bir süre önce eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi. Orman’ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği belirlendi.

RESTORANA ORTAKMIŞ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya’nın öldürüldüğü kaydedildi.

KUZENİ KONUŞTU: RİZE’YE GÖTÜRÜLECEK

Cenazeyi almaya gelen ailesinden kuzen Mehmet Akyüz basın mensuplarına konuştu. Ece Erken'e ulaşılmadığı iddialarına karşılık bir şey bilmediğini söyleyen Akyüz, “Cenaze memlekete Rize'ye götürülecek. Biz de cenazesi kılınır diye geldik ama direk Rize'ye götürüyorlar. Neden böyle bir olayın yaşandığını hiç bilmiyorum. Birazdan alacaklar herhalde” diye konuştu.

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