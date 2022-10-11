Süleyman Soylu şikayetçi olmuştu, Uğur Dündar ilk duruşmada beraat etti

Sedat Peker’i de etiketleyerek paylaştığı bir tweet ve yaptığı bir konuşma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ihbarı ile hakkında dava açılan duayen gazeteci Uğur Dündar, ilk duruşmada beraat etti. Dündar savunmasında, “Atılı suçtan yargılanmak şahsıma ve kariyerime bir hakarettir. Hayatını suç ve suçlularla mücadele etmeye adamış bir haberciyim” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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SÖZCÜ yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar hakkında, sosyal medya hesabından Sedat Peker'i de etiketleyerek paylaştığı bir tweet ve yaptığı bir konuşma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ihbarının ardından “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Uğur Dündar ile avukatları Celal Ülgen, Ziya İlker Göktaş, Fahri Emeksiz, İsmail Tepecik, Hüseyin Burak Yeni, Barış Tepecik ve Yusuf Can Delipınar katıldı.

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği üyeleri de aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar'ın duruşmasına destek olmak amacıyla katıldı.

“HAYATINI SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELE ETMEYE ADAMIŞ BİR HABERCİYİM”

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Uğur Dündar savunmasında, “Türkiye'de televizyonculuk tarihinde suçu ve suçluları kovalamak anlamına gelen soruşturmacı gazeteciliği başlatan benim. Televizyonculuk tarihinde 50 küsur yıldan fazla suç ve suçlularla mücadele etmiş bir haberciyim. Atılı suçtan yargılanmak şahsıma ve kariyerime bir hakarettir. Hayatını suç ve suçlularla mücadele etmeye adamış bir haberciyim. Yıllardır suç ve suçlularla mücadele ettiğim için tehdit de almaktayım. Hatta koruma polisim ile birlikte dolaşmak durumundayım” ifadelerini kullandı.

“SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI”

Uğur Dündar'ın avukatı Celal Ülgen, “Suçu ve suçluyu övme suçunun gerçekleşebilmesi için ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü olması gerekir. Kesinleşmiş mahkumiyet hükmü olsa dahi suçun unsuru olarak failin başka suç işleme yönünde bir tahrikinin olması gerekir. Söylemin şiddet içermesi gerekir. Müvekkilin paylaşımında suçun unsurlarından hiçbirinin gerçekleşmediği açıktır. Ayrıca yasa değişikliği ve kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlike ortaya çıkması da suçun unsuru olarak getirilmiştir. Müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

“MÜVEKKİLİM TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR GAZETECİSİDİR”

Dündar'ın avukatlarından Fahri Emeksiz ise, “Müvekkilim Türkiye'nin en güvenilir gazetecisidir. Yazdıkları ve paylaşımları haber niteliği taşır. Dava konusu paylaşım da bu yönüyle bir gazetecilik mesleğinin ifasıdır. Güncellik ve görünür gerçekliğe uygundur. Birçok kişi bahse konu paylaşımda geçen konuların doğruluğunu teyit etmiştir. İstifa eden kişiler olmuştur. Böyle önemli bir konuda müvekkilden kişiliği ve statüsü gereğince suskun kalması beklenemez. Müvekkilimin paylaşımları basın özgürlüğü ve hakikat adına yapılan paylaşımdır” dedi.

Avukat Ziya İlker Göktaş da söz alarak, “Müvekkilim ve meslektaşların beyanlarına aynen katılıyoruz. Şikayet dilekçesinde ve iddia edilen suç tarihinde Sedat Peker isimli şahsın mahkumiyet hükmü aldığı kararlar önceki olaylara ilişkindir. Dosyaya konu açıklamalar ile ilgisi yoktur. Şikayetçinin bu durumdan haberi vardır. Eğer Sedat Peker temiz toplum savaşçısı olarak görülüyorsa, buna sebep olan müvekkilim değildir” dedi. Dündar'ın diğer avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Dündar hakkında paylaştığı bir tweet ve bir açıklamasından dolayı “suçu ve suçluyu övme” suçundan dava açıldığı belirtildi. Mütalaada, “Doktrin ve yüksek yargı kararlarında da belirtildiği üzere, iddia olunan suçun oluşabilmesi için: İşlenmiş olan bir suç olmalı ve bu suçun övülmüş olması, kesinleşmiş mahkeme kararı ile suç işlediği tespit edilen kişinin işlediği sabit olan suçtan dolayı övülmesi, suçu ve suçluyu övme fiilinin alenen yapılması, suçu ve suçlunun övülmesi sonucu kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasının gerektiği” ifadelerine yer verildi.

Mütalaada, Dündar'ın söylemlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı kaydedildi.

SAVCI, DÜNDAR'IN BERAATİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Dündar'ın bu söylemleri ve paylaşımları suçu ve suçluyu övme kastıyla söylediğine ilişkin delil olmadığını, iddia olunan suçun unsurlarının sanık açısından oluşmadığını, söylenen sözlerin ve açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı kanaatine varıldığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Dündar'ın atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını gerekçe göstererek, beraat kararı verdi.

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