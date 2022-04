Su almak için durdu, kabusu yaşadı

Adana’da su almak için bakkal dükkanı önünde duran takside çıkan yangında iş yeri ve iki katlı evde maddi hasar oluştu. Bakkal sahibi takside çıkan yangının dükkanını küle çevirdiğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde taksi sürücüsü Kemal T. su almak için bir bakkalın önünde aracını park etti. Taksiden inen Kemal T. bakkaldan su istedi. Ancak bu sırada taksi de yangın başladı.

Bakkal sahibi Hasan Tavacı ve taksici yangını söndürmek istedi. Ancak yangın bir anda büyüyerek bakkalı ve iki katlı evi sardı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın büyüyerek bakkal dükkanını ve iki katıl evi tamamen sardı.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ancak yangından sonra taksi demir yığınına dönerken, bakkal da küle döndü. Evin iki katında da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangın ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an görüntülendi.

Bakkal dükkanı sahibi Hasan Tavacı, dükkanının önünde bir taksinin durduğunu içinden inen şahsın su istediğini suyu verdiği sırada takside yangın çıktığını belirterek, “Ben ve taksi sahibi yangına müdahale ettik ancak söndüremedik. Yangın bir anda büyüdü ve tüm binayı sardı. Hiçbir şey yapamadık. Çok büyük maddi hasarım var. Ne olduğunu anlamadan yangın çıktı canımızı da zor kurtardık” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar yükseliyor

İlginizi Çekebilir Kuyumcu soygunu yangınla ortaya çıktı