Tanju Özcan’a ‘Zeka yoksunu’ dedi, hakaret sayılmadı

Bolu Belediyesi Ocak ayı toplantısında çıkan tartışmada AKP'li Meclis Üyesi Uğur Akbay, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hitaben "Size geri zekâlı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunu demek istiyorum" dedi. Özcan'ın hakaret suçlaması nedeniyle yaptığı şikayet sonucu Cumhuriyet savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

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Bolu Belediye Meclisi 2022 yılının Ocak ayı ilk toplantısında, Belediye Başkanı Özcan’ın konuşmasında sık sık “zamcıklar” sözünü kullanması ve ampulü yere atarak kırması üzerine AKP sıralarından tepki sesleri yükseldi.

Söz alıp kürsüden konuşma yapan AKP’li Meclis Üyesi Uğur Akbay, “Konuşmalarınız arasında notlarda aldım. Düzce'de yaptığınız açıklamada kullandığınız kelime ve az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda ‘geri zekalı’ demek isterdim ama hakaret içerebilir diye ‘zeka yoksunu’ demek istiyorum” dedi.

Bunun üzerine Başkan Özcan, AKP’li üyeyi zabıtalar vasıtasıyla salondan çıkarttı.

SAVCI, KOVUŞTURMAYA YER YOK DEDİ

Uğur Akbay’ın yaptığı konuşmasında kendisine hakaret ettiğini ileri süren Başkan Tanju Özcan, Cumhuriyet savcılığına şikayet etti.

Savcılık yaptığı soruşturma sonucunda, Akbay’ın sözlerinin “Müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış kapsamında kaldığı, eleştiri niteliğinde ve ifade özgürlüğü olduğunu” belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcının kararının ardından Uğur Akbay, “Adalete ve hukuka, güvenimiz de, saygımız da sonsuz” dedi.