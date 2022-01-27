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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 49 sözleşmeli personel alacak.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 49 Sözleşmeli Personel alacak.

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://www.nku.edu.tr web adresinden online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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KPSS Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ