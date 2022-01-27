Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 49 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 49 Sözleşmeli Personel alacak.
Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://www.nku.edu.tr web adresinden online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
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