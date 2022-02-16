Tepki çeken fotoğraf için valilikten açıklama

Tunceli’nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan'ın, kolluk kuvveti olduğu iddia edilen ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan kişilerle Düzgün Baba Cemevi önünde çektirdiği fotoğraf tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili Tunceli Valiliği, açıklama yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan’ın, kolluk kuvveti olduğu iddia edilen ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan kişilerle Düzgün Baba Cemevi önünde çektirdiği fotoğrafla ilgili Tunceli Valiliği açıklama yaptı.

Valilik, ilçe Kaymakamımızın orda bulunmasının nedeni Düzgün Baba Cemevimizde yapılacak olan Hızır Cem'i hizmetinin aksamaması içindir.

Fotoğraftaki alan cemevi değil, cemevi yolu üzerinde karla mücadele yapılan alandır diye kaydetti.

Valilik, Nazımiye kaymakamı Uğur Tutkan'ın Düzgün Baba Cemevi’ne kesilen 60 bin TL cezayı eleştiren Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek'in haberini paylaşarak, “Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü” ifadelerine ilişkin ise açıklama yapmadı.

“GÜVENLİK PERSONELİNİ ONORE ETMEK İÇİN ÇEKİLDİ”

Tunceli Valiliği'nden Nazımiye Kaymakamı'nın güvenlik güçleriyle çekmiş olduğu fotoğrafa ilişkin yapmış olduğu açıklamada şunlar kaydedildi;

* Nazımiye İlçemiz geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışının etkisi altında kalmış, tüm köy ve mezra yollarımız kapanmıştır.

* 5 Şubat Cumartesi günü Düzgün Baba Ziyaretleri Kültür Kalkınma ve Yatırım Derneği Yönetiminin İlçe Kaymakamımıza mesaj yazarak Düzgün Baba Cemevimizde Hızır Cem'i yapılacağından hareketle Düzgün Baba Cemevi yolumuzun öncelikli olarak açılması isteği üzerine; İl Özel İdaremize ait iş makinalarını Cemevi yolumuza yönlendirilmiştir.

*İlçe Kaymakamımız yolda yapılan karla mücadele çalışmalarını ve yolun son durumunu görmek üzere beraberindeki personeli ile birlikte Düzgün Baba Ziyaret yoluna gitmiş, yolda yapılan çalışmaları inceledikten sonra gecenin geç saatlerine kadar çalışmalara eşlik eden güvenlik personelimizi onore etmek üzere hatıra fotoğrafı çektirip, fotoğrafı devletimizin ve güvenlik güçlerimizin gün, saat ve dakika fark etmeksizin görevinin başında olduğunu vurgulamak üzere yazdığı kısa bir cümle ile birlikte şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır.

*Ancak bazı haber kanalları ile bir kısım sosyal medya hesaplarında güvenlik güçlerimizle paylaşılan bu fotoğraf, hizmet etmekten her zaman onur duyduğumuz Cemevlerimize ve Alevi Canlarımıza yönelik olumsuz bir hareketmiş gibi yansıtılmış, kaymakamımıza yönelik karalama kampanyası başlatılmıştır.

“ORADA BULUNMASININ AMACI HIZIR CEM'İ HİZMETİNİN AKSAMAMASIDIR”

*Fotoğraftaki alan Cemevi değil, Cemevi yolu üzerinde karla mücadele yapılan alandır. Kıymetli hemşehrilerimiz bileceklerdir ki; neredeyse tüm Cemevlerimiz, Ocaklarımız ve Ziyaret Merkezlerimiz Devletimizin bizlere sağladığı imkânlarla her daim sahiplenilmiş, yolları yapılmış, su sorunları çözülmüş, civarları ağaçlandırılmış, hemen her türlü ihtiyaçlarına destek olunmuş ve olunmaya da devam edilmektedir.

*Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Düzgün Baba Cemevimizin tapusu ve yerinin Çevrecik Köyü Muhtarlığına ait olmasına rağmen, Düzgün Baba Ziyaretleri Kültür Kalkınma ve Yatırım Derneği tarafından fuzuli işgalen kullanılması neticesinde Köy Muhtarlığı tarafından söz konusu derneğe tahliye davası açılmış, halen hukuki süreci devam etmektedir.

*Söz konusu derneğin bu eylemine söz söyleyemeyen bazı kesimlerin bu konuya İlçe Kaymakamımızı da dahil ederek gündem değiştirme çabaları manidardır.

* Hepimiz tarafından, birlik beraberlik içerisinde sahiplendiğimiz Cemevlerimiz ve Ziyaret Merkezlerimiz üzerinden hizmetlerimizi karalamaya yönelik yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları için hukuk yoluna başvurulacağının bilinmesini ister, istemeyerek de olsa kamuoyunu meşgul etmemiz sebebiyle üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz.

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