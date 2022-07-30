Trabzonlu vatandaş çareyi Arap turist kılığına girmekte buldu

Trabzon’da bir vatandaş Arap turist kılığına girerek, “Bütün ilgi alaka Araplara, bundan sonra böyle” diyerek göndermede bulundu.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'da Arap turistlerin daha fazla ilgi görmesinden yakınan Trabzonlu vatandaş, üzerine beyaz çarşaf sararak sokağa çıktı.

SEZON BİTENE KADAR BÖYLE GEZECEĞİM

Vatandaşı görüntüleyen arkadaşı “Bu ne hal?” diye sorunca, vatandaş, “Bundan sonra böyle kardeşim, gidiyorum Meydan'a, oradan Forum'a gidiyorum, alışveriş yapmaya, bütün ilgi alaka Araplara, bizde de para var, bundan sonra böyle, El harabi, ya harabi, şükran şükran” sezon bitene kadar Trabzon'da böyle gezeceğim” diyerek esprili bir şekilde tepkisini dile getirdi.

Trabzon'da Arap turist tartışmaları devam ederken sosyal medyada paylaşılan Trabzonlu vatandaşın bu protestosunu olumlu karşılayanlar da oldu, olumsuz karşılayanlar da.

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