Ümit Özdağ: Eğer Mansur Yavaş’ı aday göstermezlerse…

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını zikretti ve altı partiden oluşan ittifaka çağrı yaptı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özdağ, 6 Nisan’da bir televizyon kanalında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanlığı adaylığına davet çağrısının üzerinden 19 gün geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

TÜRKİYE’DE HEYECAN YARATTI

– Zafer Partisi’nin yapmış olduğu bu çağrının ne kadar doğru olduğu ne kadar yerinde olduğu büyük Türk milletinin bu çağrıya vermiş olduğu coşkulu tepkiden ortaya çıktı. Türkiye’de heyecan yarattı. Siyasetin üç haftadan beri ana gündemini oluşturdu, oluşturmaya da devam ediyor. Düzenlenen anketlerde Sayın Mansur Yavaş’ın gerçekten toplumun bütün kesimlerinden büyük destek aldığı bir kez daha ortaya çıktı.

KAZANABİLECEK TEK ADAY

– Zafer Partisi’nin Mansur Yavaşı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette. Mansur Bey’in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin Mansur Yavaş’ı aday yapmama kararı almış olması bizim bu çağrıyı yapma nedenimizdir.

“EKMELEDDİN BEY VAKASI”

– CHP Genel Merkezi, daha önce Türkiye’yi Ekmeleddin Bey vakasıyla karşı karşıya bırakmıştır. 2018 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına Abdullah Gül’ün aday olarak çıkartılmasını savunmuştur. Şimdi de üçüncü kez kez Türk halkının elinden saray rejimini aşma şansını almak istemektedir.

ARKASINDA TÜRK HALKININ DESTEĞİ VAR

– Zafer Partisi, Sayın Yavaş’ın ismini gündeme taşıyarak, onu göreve davet ederek, Yavaş’ın sessiz sedasız tasfiye edilmesini engellemeyi ve adaylık yolunu açmayı hedeflemiştir. Masada olmayan Yavaş’ın ismi artık masadadır. Arkasında da Türk halkının desteği vardır.

HAVANDA SU DÖVMEYE DEVAM EDİYORLAR

– Haklı olduğumuz dün gece üçüncü toplantısını yapan altı siyasi partinin bu sabah basına dağıtılan açıklamasından da anlaşılmaktadır. İş birliklerini derinleştirdiklerini açıklayan altı parti hâlâ havanda su dövmeye devam etmektedirler. Biz Zafer Partisi olarak bundan 19 gün önce ne dediysek o noktadayız.

HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

– Şu anda da planlamış olduğumuz hazırlık, bir görüşme, temas yok. Onun için biz 19 gün önce hangi noktadaysak bugün de o noktadayız. Mansur Yavaş Bey’in adaylığı arkasındaki büyük kamuoyu desteği bu açıklamadan sonra her geçen gün yükselerek ortaya çıkmaktadır. İktidarın nasıl panik içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da Mansur Bey’in bu görevi ne kadar hak ettiğini gösteriyor.

TEKLİF GÖTÜRECEĞİZ

– Bizi üzen şey, iktidarın panik içerisinde olması değil aslında Mansur Bey’e sahip çıkması gereken CHP’de panik içerisinde olunması. Eğer 6’lı İttifak, Mansur Bey’i değişik nedenlerle, biz nedenleri biliyoruz ama bunu kamuoyunda paylaşmıyoruz, aday göstermezse biz Sayın Yavaş’a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz. (DHA)

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