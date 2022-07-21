Üniversite işçileri rektörü mahkemeye verdi

Kars Kafkas Üniversitesi Konukevi'nde çalışan 9 işçi, pandemi sürecinde tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı. İşçiler, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkaran ve alacaklarını ödemeyen rektör ve diğer yetkilileri mahkemeye verdi. Rektörlük ise her geçen gün işçi alacağı olduğu için en yüksek mevduat faizi oranında artan ödeme için Cumhurbaşkanlığından görüş bekliyor.

Orhan BOZKURT

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Kafkas Üniversitesi (KKÜ) Rektörlüğü Konukevi'nde çalışan 9 işçi pandemi sürecinde işten çıkarıldı. İşçiler, mahkemeye giderek işten çıkarılmaları nedeni ile rektörlükten tazminat talep etti. Mahkeme işçileri haklı bularak, rektörlüğün tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararı sonrası işçiler, KKÜ Rektörlüğü’ne dilekçe vererek alacaklarını istedi. Ancak işçilere geçen süreye rağmen hiç bir ödeme yapılmadı. İşçiler bu kez alacaklarının ödenmesi için icra işlemi başlattı. Yine ödeme yapılmayınca işçiler son çare olarak KKÜ Rektörü Hüsnü Kapu ve tespit edilecek diğer yetkilileri görevde ihmalleri bulundukları gerekçesiyle mahkemeye verdiler.

“HEM DEVLET ZARARA UĞRUYOR HEM BİZ MAĞDUR OLUYORUZ”

Yaklaşık iki yıldır işsiz kalmalarının yanı sıra tazminatlarınıda alamadıklarını belirten 15 ile 20 yıldır üniversitenin çalışanı olan Nihat Koçak, Sayım Kuyumcu, Nevzat Sual, Hürü Kuyumcu ve Cengiz Çavdar SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde işten çıkarıldık. İşsiz kalmakla birlikte aile düzenimiz bozuldu. Rektörlük bizi Konukevi zarar ediyor diyerek işten çıkarırken, daha sonra bir çok işçi aldı. Koca üniversite batakta mı ki bizim hakkettiğimiz paramızı ödemiyor. Alacaklarımız ödenmediği için rektörlüğü icraya verdik. Bu durumda alacaklarımıza en yüksek mevduat faizi uygulanacak. Bu şekilde hem biz hem de devet zarara uğruyor” diye konuştular.

REKTÖRLÜK ÖNCE “ÖDENEK YOK” DEDİ, SONRA GÖRÜŞ İSTEDİ

İşten çıkarılan işçilerin hak ettikleri alacaklarını icra takibine rağmen ödemeyen Kafkas Üniversitesi ise yaptığı açıklamada ödenek olmadığını ileri sürdü. İşçilerin alacaklarını kabul eden rektörlük, icra takipli borçları için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Arslan imzası ile 2 Temmuz 20211 tarihinde yaptığı ilk açıklamada Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçesinin uygun olmadığı için ödeme yapılamadığını bildirdi.

Yaklaşık 150 bin lira civarında olan ve her geçen gün yasal faizi ile birlikte artan alacaklarını tahsil edemeyen işçilere 4 ay sonra yine resmi yazı ile Rektör Hüsnü Kapu, “Gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yeterli ödenek sağlandığı takdirde ödemeler gerçekleştirilecektir” cevabını verdi.

Rektörlük, işçilerin ısrarla alacaklarını talep etmesi üzerine bu kez Ankara'dan görüş istediklerini bildirdi. Rektör Hüsnü Kapu imzası ile 12 Ocak 2022 de yapılan son açıklama ise şu şekilde;

“İşçi alacaklarının ödenmesi için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına (Bütçe Genel Müdürlüğü) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne) üniversitemiz bütçesinden ödenip ödenmeyeceği ile ilgili görüş sorulmuş olup çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

“MİLLETİN, DEVLETE OLAN GÜVENİNE ZARAR VERİYORLAR”

İşten atılan işçilerin Avukatı Çağrı Arısoy ise mahkeme kararını umursamayan üniversite yönetimi ile ilgili hukuku süreç başlattıklarını anlatarak şunları söyledi:

“İşçilerinin alın terini önemsemeyen yöneticiler, ne yazık ki milletin, devlete olan güvenine zarar veriyor. İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz diyen bir dine mensup olduğunu iddia edenlerin devletin bütünlüğüne verdiği zararın bir örneğini daha gördük.

İlgililer hakkında yasal süreci başlattık. Umarın müvekkillerimin kesinleşmiş mahkeme kararına dayanan hakları bir an önce ödenir. Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Kafkas Üniversitesi’nin böyle bir konu ile anılması çok üzücü.”