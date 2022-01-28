Vatandaş isyan etti: Burayı babam mı yönetiyor?

Erzurum Çat- Bingöl kara yoluna çığ düştü. Sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar, saatlerdir yardıma gelmeyen ekiplere seslenerek, "İstanbul'a 10 santimetre kar yağdı diye, İmamoğlu gitmiş balık yemiş diye ortalığı velveleye verenler neredesiniz, burayı kim yönetiyor? Burayı babam mı yönetiyor, burayı Ak Parti yönetiyor. Neredesiniz?" diye tepki gösterdi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Çat-Bingöl karayolu Kurbanlı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde dağ yamaçlarından düşen kar kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Çığ sonrası 10 araç ve çok sayıda vatandaş, kara yolunda mahsur kaldı. Sabah saatlerinden itibaren Çat Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yardım isteyen vatandaşlar, çığ felaketinin yaşandığı yerde kurtarılmayı bekliyor.

“ÇAT BELEDİYESİ NERDESİN?”

Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, “5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesini aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz” dediler.

“BURAYI BABAM MI YÖNETİYOR, AK PARTİ YÖNETİYOR”

Vatandaşlar, çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşarak, “İstanbul’a 10 santimetre kar yağdı diye, İmamoğlu gitmiş balık yemiş diye ortalığı velveleye verenler nerdesiniz, burayı kim yönetiyor? Burayı babam mı yönetiyor, burayı Ak Parti yönetiyor. Nerdesiniz, nerde yetkililer? İstanbul’u bırakın doğuya bakın. Doğu halkı mağdur. Görüyorsunuz bu kadar yeter artık.” diye tepkilerini dile getirdi.

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