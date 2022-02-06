Vatandaşlara tapu şoku: Devletin verdiği tapuyu orman müdürlüğü tanımıyor

Türkiye’nin bazı illerinde olduğu gibi Muğla’da da vatandaşların atadan kalma tapulu arazi ve evlerine Orman Müdürlükleri tarafından orman alanı içinde kalıyor gerekçesi ile “Rıza-en terk edin” şeklindeki gönderilen mektuplar vatandaşı şok etti.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye'nin bazı illerinde olduğu gibi Muğla'da da vatandaşların ormanlık alana yakın atadan kalma tapulu arazi ve evlerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman alanı içinde kalıyor gerekçesi ile “Rıza-en terk edin” şeklindeki tebligatlar yapılmaya başladı. Şaşkına dönen vatandaşlar ne yapacağını bilemezken, CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin vatandaşlarla bir araya gelerek konuyu Meclise taşıdığını söyledi.

NEREYE GİDECEĞİZ?

Konuyla ilgili araştırma yapan CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri başta olmak üzere her ilçede sıkıntı yaşandığını söyledi. Dalaman'ın Çöğmen Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştan Girgin, “Vatandaşların ‘Tapuyu veren devlet ama Orman Genel Müdürlüğü devletin verdiği tapuyu tanımayıp atadan, dededen kalan tapulu arazilerimize el koyuyor. Nereye gideceğiz' diye dert yandılar. Herkesin elinde 1950 yılında verilmiş devlet tapuları var” dedi.

1 AY İÇİNDE RIZA-EN TERKEDİN!

70 yıllık tapuların orman alanı içinde kaldı gerekçesiyle iptal edilmesinin yasal olmadığını dile getiren Girgin şunları söyledi:

“Muğla il genelinde tapulaşma çalışmaları 1950 yıllarında büyük oranda yapılmış, yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu devlet tarafından vatandaşlara tapu senetleri dağıtılmış, kimi parsellerde yapılaşma bile tamamlanmıştır. Günümüzde ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman sınırında düzeltme çalışmaları yapılarak geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parselleri ve tapular orman alanı içinde bırakılmış ve bu parsellerde vatandaşların mülkiyet hakkı kısıtlanmıştır. Şimdi de Orman Bölge Müdürlüğü, tapulu yerlerin orman alanı içinde kaldığı gerekçesiyle vatandaşlara mektup göndererek 1 ay içinde tapulu ev ve arazilerini “Rıza-en” terk etmelerini istemektedir. Bu uygulama anayasanın 35'nci maddesi ile korunan mülkiyet hakkına aykırıdır. Devlette devamlılığın esas olduğu ilkesi ile örtüşmemektedir, bağdaşmamaktadır.”

70 YIL SONRA NE DEĞİŞTİ VE TAPULAR ELİMİZDEN ALINIYOR?

Vatandaşların yıllardır tarım yaptıkları tarlalarına 70 yıl sonra el konuluyorsa devletin verdiği tapuların hükmünün olmadığı ve kime güveneceklerini şaşırdıklarını söylediklerini belirten Süleyman Girgin, “ Vatandaşlar, ‘Tapuyu veren devlet ama Orman Genel Müdürlüğü devletin verdiği tapuyu tanımayıp atadan, dededen kalan tapulu arazilere el koyuyor' diye feryat ediyor. Tapular 1950'de verilmiş. 70 yıl sonra ne değişti de devlet verdiği tapunun arkasında durmuyor ve devletin ‘tapuya güven' ilkesini zedeleniyor? Mülkiyet hakkı ihlal ediliyor. Görünen o ki ilerleyen zaman içinde tapu iptalleri de yaşanabilecektir. Dolayısıyla vatandaşların kısıtlanan mülkiyet haklarını çözüme kavuşturacak adımlar mutlaka atılmalı ve vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir” diye konuştu.

Girgin vatandaşların yanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüşerek konuyu anlattıktan sonra bakanın “Konuyla ilgileneceğim” dediğini de açıklayıp, “Konunun takipçisi olacağım” dedi.

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