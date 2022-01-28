Vatandaşlardan ‘Atatürk Havalimanı’ tepkisi

İstanbul Havalimanı’nın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmesi, kapatılan Atatürk Havalimanı'nı yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar da Atatürk Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçmesini istedi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

İstanbul’da Pazartesi akşamı etkisini artıran kar fırtınası mega kenti esir aldı.

İstanbul Havalimanı ve çevresi de yoğun kar yağışından en çok etkilenen bölge oldu. Havalimanındaki kargo binasında çökme meydana geldi.

Pistlerde biriken kar yüzünden ise yolcular saatlerce mahsur kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı’nın geriye kalan tek pistine iniş yaptı.

Yaşanan bu durum, kapatılan Atatürk Havalimanı’nı yeniden gündeme getirdi.

Çünkü İstanbul Havalimanı henüz yapılmadan önce, birçok bilim insanı ve siyasetçi bu projeye itiraz etmiş; hem kötü hava koşullarından etkilenmeye çok açık olduğunu hem de ulaşımın zor olduğu, metro ulaşımının eksik olduğunu söylemişti.

Nitekim yaşanan son olaylar, yapılan itirazları doğrular nitelikteydi. Vatandaşlar da Atatürk Havalimanı'nın yeniden eskisi gibi faaliyete geçmesi gerektiğini düşünüyor.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Şişli'de halka mikrofon uzattı, “Atatürk Havalimanı eskisi gibi yeniden faaliyete geçmeli mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ATATÜRK HAVALİMANI BU ÜLKENİN KALBİDİR”

Celalettin Lale: Atatürk Havalimanı bu ülkenin kalbidir, elbette (hizmete) girmesi lazım. Atatürk Havalimanı, Türkiye'nin kalbi olduğunu gösterdi bu kar yağışında. Onu bu hale getirenler utansın.

“2018 YILINDA YAPILAN HAVALİMANININ ÇATISI ÇÖKÜYOR, 1993 YILINDA YAPILANDA HİÇBİR ŞEY YOK”

Muammer Esen: Hem fiziki hem de doğa şartları gereği kesinlikle yeniden hizmete girmeli. 2018 yılında yapılan bir havaalanının çatısı çöküyor, 1993 yılından beri, dünyanın en iyi havaalanlarından da seçilen Atatürk Havaalanı'nda hiçbir şey yok… O pistleri, inat uğruna bozdular, hastane yaptılar. Siyasi rantı bırakmaları lazım artık. İnat uğruna yapılmış bir havaalanından başka bir şey bekleyemezsin…

“GARİBANIN SIRTINDAN ÇIKIYOR BUNLARIN PARASI”

Muammer Bey: Atatürk Havalimanı'nı planlı, projeli yapmışlar, bakanlar bile İstanbul Havalimanı'na inemedi. Niye? Çünkü planlı, düzgün Atatürk Havalimanı. (İstanbul Havalimanı'nın) Üstelik çatısı da çökmüş… İnsanlar perişan olmuş. Yazık. Hep vergilerden, garibanların sırtından çıkıyor bunların parası. Kimsenin cebinden 5 kuruş para verdiği yok.

“EĞER ORADA METRO OLSAYDI YOLCULAR OTELLERİNDE YATALARDI”

Duran Acar: Tabi ki geçmeli. İstanbul Havalimanı'na metro yok, metrobüs de yok, insanlar mağdur durumda. Taksiye binsen 300 lira yazıyor. Kar yağdı, yolcular mağdur oldu. ‘Otel istiyoruz' diyorlar, çevik kuvvet onları bastırmaya gidiyor. Karton vermişler, ‘burada yatın' demişler… Eğer orada metro olsaydı, metrobüs olsaydı o yolcular otellerde güzel güzel yatarlardı.

“YENİ HAVALİMANI ŞEHRE ÇOK UZAK”

Buket Bölükbaş: Kesinlikle geçmeli. Yeni havalimanı çok uzak. Biz yurtdışından geliyoruz, çok büyük sıkıntı yaşıyoruz şehre gelmek için. Öncesinde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyorduk.

“YENİ HAVALİMANINI GÖRDÜK, MAŞALLAH YIKILDI…”

Erkan Bilgitay: Tabi ki geçmeli. Yapılan yeni havaalanını gördük, maşallah yıkıldı… İnsanlar üst üste kaldı… Atatürk Havalimanı'nda hiç böyle şeyler olmamıştı. İstanbul Havalimanı'nı yaptılar, biz de çok sevinmiştik esasında, güzel olacaktı ama sonu hüsran oldu.

“ATATÜRK HAVALİMANI TÜM FUAR ALANLARINA DA YAKINDI”

Atakan Okatan: Tabi ki de geçmeli. Konumu güzel, ulaşımı rahat, gerçekten keyifli bir havalimanı. Tüm fuar alanlarına yakın olduğu için yurtdışındaki insanların gelmesi açısından çok daha rahat bir havalimanı.

“İSTANBUL HAVALİMANI'NIN AÇILMASI ÇOK YANLIŞ OLDU”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Kesinlikle yeniden faaliyete geçmeli. Dünyanın sayılı havalimanlarından biri olmuştu; geçen yolcu sayısı, konforu, merkezde olması hasebiyle ve İstanbulluya sağladığı büyük kolaylık sebebiyle. İstanbul Havalimanı'nın açılışı çok yanlış oldu zaten.

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