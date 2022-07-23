Vatandaştan Akşener’e: Gözleri ışık saçan değil ayakları yere basan bakanlar istiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde dün esnaf ziyareti yaptı. Bir esnaf Akşener’e, “Gözleri ılık saçan değil, ayakları yere basan bakanlar istiyoruz” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Karadeniz gezisi kapsamında 19 Mayıs ilçesinde esnaf ziyareti yapan Meral Akşener ile kapı pencere imalatı yapan esnaf arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

6 kişiye iş verdiğini belirten esnaf, son bir yılda malzeme fiyatlarının 4-5 kat arttığını söyledi.

Akşener, Atakum ilçesinde de sohbet ettiği bir gence küpelerini vererek ilk kız arkadaşına hediye etmesini istedi.

“AYAKLARI YERE BASAN BAKAN İSTİYORUZ”

Fiyatların artması sonucu müşteri kitlesinin azaldığını dile getiren esnaf bunun zorluklarını yaşadıklarını söyledi.

Ayakta kalabilmek için mücadele ettiklerini belirten esnaf, şöyle konuştu:

*Başkanım sizden beklediğimiz çok şey var. Yani sizden ve muhalif partilerden. Çünkü yaşadığımız durum belli.

*Türkiye'de 10 yıldır ciddi manada bir tahribat yapıldığını görüyoruz. Yıktıkları anayasal düzeni tekrardan düzeltmenizi bekliyoruz.

*Hukuk istiyoruz, adalet bekliyoruz. Adil bir ülke bekliyoruz. Çünkü bunlar olursa ekonominin düzeleceğini bekliyorum ben. Yani liyakat bekliyoruz.

*Yani gözlerinden ışık saçan bakanlar değil de, ayakları yere basan bakanlar istiyoruz sizden. Masal dinlemek istemiyoruz vatandaş olarak biz artık. Çok dinledik.

“ERDOĞAN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU”

*Ben 3 dönem AK Partiye oy vermiş biri olarak konuşuyorum. 3'üncü dönemimden çok pişmanım.

*Tayyip Erdoğan bizim için hayal kırıklığı oldu işin açıkcası. O yüzden siyasete olan güvenimiz sarsıldı. Ben 3 dönem oy verdim AK Partiye. Gelinen nokta bu

Akşener ise, “Kimse farkında değil. Fabrika kadar şey veriyorlar. İstihdam yaratıyorlar. Şu caddede böyle 2 fabrika çıkar. Ekonominin patronu güven. Allah benim ve arkadaşlarımı sizlere karşı mahçup etmesin” diye cevap verdi.

GENCE KÜPELERİNİ HEDİYE ETTİ

Atakum ilçesinde 15 yaşındaki bir genç ile ekonomi üzerine sohbet eden Akşener, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadığı sorunları anlatan genç, “Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. Ben bunları kendimi acındırmak için söylemiyorum. Bunları yiyememek insana o kadar koyuyor ki. 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikasıyla insanların alım gücünü artırırsınız da biz rahat bir hayata ereriz” dedi.

Sohbetten sonra genç Akşener'e kolundan çıkardığı bileziği hediye etti. Akşener'de küpelerini çıkararak gence verirken, “Bir şeyim yok. Kulağımda bir çift küpe var çok pahalı bir şey değil. Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak, gerçekten sevdiğin kıza ‘Bu Meral teyzenin' diyeceksin. Çok pahalı değil, fena da değil” dedi.

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