Yakalanan 1 ton 300 kilogram kokain zanlılarının yargılanması başladı

Mersin'de Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 5 zanlının yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep eden zanlıların tutukluğuna devam kararı verilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de geçtiğimiz yıl haziran ayı ortasında Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 5 sanık, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istenen zanlıların tutukluğuna devam kararı verilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. (57), oğlu H.İ.Ş. (33), firma temsilcisi M.S. (47) ile çalışanlar R.S. (28) ve E.Ş. (53) hakkında ‘Uyuşturucu ithal etme’ suçundan 45’er yıldan 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar N.Ş., H.İ.Ş., M.S., R.S. ve E.Ş. ile taraf avukatlar katıldı.

“KONTEYNERLERİ DENİZDE ALDIM”

‘Duruşmada savunma yapan şirket sahibi N.Ş. kendilerine yönelik suçlamayı kabul etmedi. 25 yıldır aralıksız muz ithalatı yaptığını belirten N.Ş ifadesinde şunları söyledi:

“Yılda yaklaşık 100 bin ton muz ithal ediyorum. Biz denizde ulusla arası ticaret yapıyoruz. Ekvatordan yüklenen yüke karışmıyoruz. Bu paketlemeyle ilgili bilgimiz ve ilgimiz yoktur. Bu muzları Avrupa’daki büyük firmalar satın alıyor.

Bu firmalar ile konteyner firması ve Ekvator’daki şirketin kontratı vardır. Daha önce biz bunu serbest bölgeden kendimiz 6 bin tonluk gemilerden boşaltıyorduk. Hepsi muzdur. Gemi pahalı olduğu için iş konteynere döndü. Son 7-8 yıldır Mersin Limanı’nda bu iş bizim korkulu rüyamıza döndü. Muz sektöründe 7-8 kez bu şekilde yakalanıyor. Bu kokain maddelerini koyanlar büyük ihtimalle depoda koymuşlardır ve anlaşmalılardır. Ben söz konusu muz konteynerlerini gemi denizdeyken aldım. Gemi Ekvator’dan çıktıktan yaklaşık 20 gün sonra alışverişimiz başlıyor. Biz 12 ay bu işi yapıyoruz. Ben 89 konteynerin tamamını deniz üzerinden aldım.”

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Sanıklardan şirket sahibinin oğlu H.İ.Ş. de uyuşturucu maddelerle ilgisinin olmadığını, genelde İngilizce tercümanlık yaptığını söyledi. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Zanlılardan E.Ş ve R.S Avukatı Hasan Ahi, müvekkillerinin suçsuz olduğunu dile getirerek tahliye edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti ise 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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