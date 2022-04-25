Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Yaşar Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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