Zamlar nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar: Teknemizi satmayı düşünüyoruz

Balık sezonunda ağlarını 'Vira Bismillah' diye denize atan Çanakkaleli balıkçılar, zamlara yetişemeyince sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, geçen yıl 75-80 bin liraya aldıkları bir tanker yakıtın 500 bin liraya, balıkların konduğu straforların 3.5 liradan 15 liraya yükseldiğini söyleyerek, "Bu yaz nasıl geçer, bu sezonu nasıl geçiririz bilmiyorum. Teknemizi satmayı düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Halil ATAŞ

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Zamların hızına yetişmeyen Çanakkaleli balıkçılar, sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.

15 NİSAN’DAN ÖNCE LİMANA DEMİRLEDİLER

Türkiye’de iğneden ipliğe gelen zamlardan balıkçılar da nasibini aldı. Balıkçılar, artan maliyetler nedeniyle 15 Nisan’da kapanacak balık sezonunu beklemeyerek, teknelerini limana bağladı. Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştığı videoda özetledi.

“TEKNEMİZİ SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Balık avı sezonunun 1 Eylül’de başlayarak, 15 Nisan’da bittiğini ifade eden Karabiber, şunları söyledi:

* Maalesef bugün bir tanker yakıt alacak gücümüz kalmadığı için 15 gün erken teknemizi bağlamak zorunda kaldık. Bugüne kadar zor dayanabildik. Geçen yıl 75-80 bin liraya aldığımız bir tanker yakıt 500 bin liraya dayandı. Balıkları koyduğumuz straforların geçen yıl tanesi 3.5 liraydı, şuan 15 lira. Böyle olunca da sezonun sonunu getiremedik.

* Yakıt artışları ve maliyetler bu şekilde devam ederse bir dahaki sezon denize nasıl açılırız bilemiyorum. Şu an denizde çalışan çok az tekne kaldı. Durumlar düzelmezse teknemize müşteri arayıp satma yoluna gideceğiz. Satabilirsek, mesleği bırakmayı değerlendiriyoruz şu an. Allah hepimize kolaylıklar versin.

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