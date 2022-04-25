15 kişilik minibüse 56 kişi bindiren göçmen kaçakçılarına hapis cezası

Van'da 15 kişilik minibüs ile 56 kaçak göçmen taşıyan ve göçmen kaçakçılığından yargılanan sanıklardan R.K.,'ye 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası, sanık E.Z.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

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Van’da 7 Mart 2021 tarihinde 65 NN 190 plaka araç ile İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 56 kaçak göçmeni taşıyan şüphelilerde R.K ve E.Z yakalandı.

Tutuklanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin fotoğraflarda kaçak göçmenlerin 15 koltuk kapasiteli araca 56 kişinin maskesiz, üst üste insanlık onuru ve insanlık hayatını tehlikeye atacak şekilde bindirildiğinin tespit edildiği, bu kapsamda şüphelilerin atılı suçu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerinin sabit olduğu belirtildi.

Van 4. Asliye Ceza Mahkemesince sanıklar hakkında kamu davası açılırken, yapılan yargılamada, sanıklar R.K.,’ye toplamda 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası, sanık E.Z.’ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

AFGANİSTAN, İRAN VE TÜRKİYE ÜÇGENİ

İddianamede sanıkların, göçmenlerin Afganistan’dan çıkarken oradaki kaçakçılara dolar cinsinden ödeme yaptıklarını, daha sonra İranlı kaçakçılara teslim edildiklerini, İran üzerinden bazen yaya bazen de araçlarla Türkiye sınırına getirildiklerini söyledikleri yer aldı.

PARÇA PARÇA ÜLKEYE SOKULUYOR

Sanıkların ifadelerinde, Türkiye sınırına getirilen Afganistan uyruklu göçmenlerin burada bulunan Türk kaçakçılara teslim edildiği ve kaçak yollarla yaya olarak parça parça ülkeye sokuldukları, burada sınıra yakın yerlerde arazide ya da köylerde barındırıldıkları belirtildi. Daha sonra araçlarla başka şehirlere götürüldükleri ya da yine başka şehirlere götürülmek üzere Van merkeze getirilen kaçak göçmenlerin ‘Şok evler’ adı verilen evlerde bir süre barındırıldıkları, daha sonra kara veya Van Gölü üzerinden Tatvan’a ve oradan da diğer şehirlere götürüldükleri yer aldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin olarak 2 savcı görevlendirirken, davaların açıldığı mahkemelerce 2021 ve 2022 yıllarında sanıklara yüksek oranlarda hapis ve para cezaları veriliyor. (DHA)

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