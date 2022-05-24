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3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun yaptığı sırada 1. kattaki evin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

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3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

Olay, Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki E.D.G. isimli kız çocuğu, annesinden habersiz 1. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun yapmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden küçük kız, yaklaşık 5 metre yüksekten yola düştü.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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