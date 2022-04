Bodrum’da su isale hattı yine patladı ev ve işyerleri su altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattı yine patladı, turistik mahallede ev ve işyerleri çamurlu sular altında kaldı.

Yaşar ANTER

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Akvaryum Sokak'ta bugün öğle saatlerinde patlayan su isale hattı panik ve heyecana neden oldu. Sokağın ortasında patladıktan sonra yaklaşık 20 dakika boyunca 14 metre yüksekliğinde fışkıran su nedeniyle 5 ev ve işyeri çamurlu sular altın kaldı. Akvaryum Sokak kullanılamaz hale geldiği için zabıta ve polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı

TURİSTİK MAHALLENİN HALİNE BAKIN

Otel işletmecisi evli ve iki çocuk babası Mehmet Alkan (54) “su isale hattı altı yıldır kabusumuz oldu. Hemen her ay her hafta biryerlerden patlıyor, tonlarca su boşa akıyor. Biz bu rezaleti turizm sezonunun ortasında defalarca yaşıyoruz. Kesin çözüm gerekli, buradan insanlar yürürken veya aracın altında patlasa can kaybı olabilirdi” diye konuştu.

Patlamanın ardından mahalleye gelen su girişini kesen Muğla Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

DSİ tarafından 2013 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen hatta bugüne kadar 2 binin üzerinde patlama meydana geldi.

