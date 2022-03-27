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Cam silerken 5’inci kattan düştü

Zonguldak'ta bir binanın beşinci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Aysel Negüzel (54), ağır yaralandı.

Yayınlanma: 16:39 - 27 Mart 2022 Güncellenme:
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Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında, iddialara göre, cam sildiği sırada dengesini kaybeden Aysel Negüzel, beton zemine düştü.

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları il müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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