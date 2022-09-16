Hırsızlık için camiye girdi, kendisini görüntüleyen kamerayı çaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde camiye giren hırsızlık şüphelisi, yardım paralarının olduğu bölümün kapı ve pencerelerini açamayınca kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasını çaldı.

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Olay, önceki akşam Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Ali Rıza Cansu Vakfı Camii’nde meydana geldi.

Camiye giren hırsızlık şüphelisi, yardım paralarının bulunduğu bölümün demir korkulukla korunan kapı ve pencerelerini açamayınca bir süre avluda dolaştı.

Birkaç defa daha kapı ve pencereleri zorlayan şüpheli, bu sırada camideki güvenlik kamerasınca görüntülendiğini anladı.

Şüpheli, kamerayı yerinden söküp, alarak camiden ayrıldı. Cami yetkilileri, ertesi gün kameranın yerinde olmadığını fark edince polise giderek, şikayetçi oldu.

CAMİDEN DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Görüntüsü kayıtlarda olan şüphelinin daha önce de aynı camide hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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