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‘Masaj’ hevesi pahalıya patladı! 74 bin 500 lirasını kaptırdı

Samsun'da internette masaj salonu ilanı ile irtibata geçen 27 yaşındaki V.A. verilen hesaba 74 bin 500 lira yolladı. Dolandırıldığını anlayan V.A. polise şikayette bulundu.

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‘Masaj’ hevesi pahalıya patladı! 74 bin 500 lirasını kaptırdı

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan V.A. internette bir ajansın verdiği masaj salonu ilanına inanarak verilen numarayla irtibata geçti.

Masaj yaptırma vaadiyle kandırılan V.A. verilen hesaba 74 bin 500 lira para göndererek dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan V.A. polise şikayette bulundu. (İHA)

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