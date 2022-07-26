Muammer Topaloğlu boğularak yaşamını yitirdi

Avrupa Konseyi’nde yaklaşık 39 yıl protokol şefi olarak görev yapan siyasetçi Muammer Topaloğlu tatilini geçirdiği Bodrum’da boğularak yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 7 Aralık 1971 ile 31 Mart 2008 tarihleri arasında Avrupa Konseyi'nin merkezi Strazburg'da protokol şefi olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra eşi ile birlikte Gündoğan Mahallesi'ndeki Cennet Evler Sitesi'ndeki yazlığına yerleşen evli ve iki çocuk iki torun sahibi 80 yaşındaki Muammer Topaloğlu bugün denize girdi. Deniz maskesi takarak bir miktar açılan Topaloğlu bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldı.

EŞİ BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Eşinin bağırarak yardım istemesi üzerine site sakinlerinin yardım ederek sahile çıkardığı Topaloğlu'na yine ilk müdahaleyi tatilde bulunan bir doktor yaptı. Gelen ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaloğlu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği belirtilen Topaloğlu'nun yine kalp krizine bağlı boğulma geçirmiş olabileceği belirtilirken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.