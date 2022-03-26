Seyir halindeki cipi durdurup, sürücüyü bacağından vurdu

Trabzon'da, O.K.'nin (40) seyir halindeyken durduğu cipe tabancayla ateş etmesiyle sürücü Serkan T. (42), bacağından yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi eski sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan O.K., belinden çıkardığı tabancayla, yaya olarak çıktığı kara yolunda, Trabzon’dan Rize istikametine seyreden Serkan T. idaresindeki 61 KL 961 plakalı cipi durdurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli O.K., duran cipe tabancayla ateş etti. Kurşunların bacağına isabet etmesiyle sürücü yaralandı, şüpheli de bindiği taksiyle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan O.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

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