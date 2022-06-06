Otomotivde büyümeyi enflasyon frenliyor

İğneden ipliğe gelen zamlar, otomotiv sektöründe de fiyatların katlanmasına neden oldu. Sektör yetkilileri yüksek enflasyonun piyasayı vurduğunu belirtiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ekonomide yaşanan kriz, otomotiv sektörünü doğrudan etkilemeye başladı. Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak tabir edilen otomotiv sektörü, iç pazarda 2017 yılında 1 milyon adetlik satış rekorunun oldukça uzağında. Kur artışı, çip krizi ile birlikte sektör şimdi de enflasyonla mücadele ediyor. Sektör yetkilileri, vatandaşların yüksek enflasyon nedeniyle araçları alamadığını, yüksek sigorta, akaryakıt ve bakım maliyetlerinin de satışları olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Ocak-mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 oranında azaldı. Mayıs ayında satışlarda yüzde 19.1 artış kaydedilirken, sektör yetkilileri bu durumun yatırım amaçlı araç alanlardan kaynaklandığını belirtti.

750 BİN SATIŞ HEDEFİ

Bu artış ivmesinin yatay seyretmesi ve yılsonunda toplam satışların 750 bin civarında olması bekleniyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 oranında azalarak 737 bin 350 adet olarak gerçekleşmişti.

Satın almaktan vazgeçiyorlar

Yaptıkları araştırmaya göre araç almayı düşünenlerin yüzde 40'ının yürütme maliyetleri sebebiyle bir otomobil satın almaktan vazgeçtiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 1 yıl içinde bir otomobile sahip olmanın maliyetinin yüzde 100 oranında arttığı kaydetti.

Bakım yaptırmak zorluyor

Lüks araç sahipleri için dahi ağır bakımların zorlayıcı boyutlara gelebildiğini söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, belirli yedek parçalarda yüzde 200'e varan artışlar olduğunu belirtti. Erdem, “Hem sektöre emek veren çalışanların mutluluğu, hem de tüketicilerin memnuniyetine yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru sekte vuruyor. Sektör yüksek enflasyon ile büyüyemez, gelişim gösteremez” dedi.