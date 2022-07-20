100 bin imza toplayan hekimler Sağlık Bakanlığı’na gidiyor
Sağlık çalışanı şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan kampanyada 100 bin imza toplandı. Hekimler, cuma günü Sağlık Bakanlığı'na giderek toplanan 100 bin imzayı sunacak.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” eylem süreci kapsamında “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!” başlıklı imza kampanyasını başlatmıştı.
Dr. Ersin Arslan'ı yaşamını yitirdiği 17 Nisan'da başlayan ve Dr. Kamil Furtun'u hayatını kaybettiği 29 Mayıs'ta sona eren kampanyada 100 bin imzaya ulaşıldı.
İmza kampanyası ile sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi amacıyla 10 acil talep belirlendi.
Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları, 22 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacak.
İmza kampanyası kapsamında toplanan 100 bin imza, Sağlık Bakanlığı'na teslim edilerek hekimlerin taleplerinin gerçekleştirilmesi istenecek.