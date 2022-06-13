13 Haziran corona virüsü verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü verilerine göre, 975 vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Haziran Pazartesi gününün verilerine göre, 128 bin 854 test yapıldı.

975 VAKA TESPİT EDİLDİ

Verilere göre, 975 vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 946 kişi de sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.20, 2'nci doz ortalaması yüzde 85.51 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 850 bin 805, 2'nci dozda 53 milyon 77 bin 814 ve 3'üncü dozda 27 milyon 816 bin 153 olmak üzere 147 milyon 781 bin 738 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.