Üçüncü doz BioNTech 65 yaş üstünü Omicron varyantına karşı koruyor

Araştırmacılar, Covid-19'a karşı hatırlatma dozu olarak da geçen üçüncü doz BioNTech aşısının, 65 yaş üstündeki insanları, Delta ve Omicron varyantına karşı en az üç ay daha etkili bir şekilde koruduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Covid-19; Alpha, Beta, Gamma, Delta ve Omicron dahil olmak üzere çeşitli varyantlarla yayılmaya devam ediyor. En son ortaya çıkan Omicron varyantı, yüksek bulaşabilirliği nedeniyle, dünya çapında hızla yayılıyor ve daha önce enfekte olmuş ve aşılanmış kişilerde bile daha fazla enfeksiyon vakasına neden oluyor.

Fransa’daki huzurevi sakinlerinde yapılan yeni araştırmalar ise, Covid-19’a karşı BioNTech üçüncü doz aşının Delta ve Omicron varyantına karşı korumada en az üç ay etkili olduğunu buldu. News Medical’in haberine göre, iki doz Covid-19 aşısı, daha zayıf nötralizasyon gösterirken bir hatırlatma dozu, vücuttaki antikor seviyesini artırdı.

ÜÇÜNCÜ DOZ 65 YAŞ ÜSTÜNE ÖNEMLİ DESTEK

65 yaşın üzerindeki yetişkinler ve bağışıklığı düşük kişilerde Covid-19 virüsünün daha ciddi ilerlediği biliniyor. Hızla bulaşan Omicron varyantı da, iki doz aşı olanların bağışıklığını düşürdüğü için riski artırıyor.

Lille Üniversite Hastanesi’nde ortaya konan bulgular, tekrarlanan Covid-19 aşılarının yüksek riskli popülasyonların bağışıklık savunmasını güçlendirmede uygun bir seçenek olduğunu gösteriyor.

HASTA ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA DETAYLARI

Araştırmacılar, iki kez BioNTech aşısı olmuş, 65 yaş üstündeki, 106 huzurevi sakinini inceledi. Katılımcılarının hiçbirinde mevcut veya kalıcı bir bulaşıcı hastalık, son beş yıla uzanan bir kanser teşhisi yoktu. Ayrıca hiçbiri aktif olarak steroid ve/veya immünosupresan kullanmıyordu.

Ekip, geçmiş Covid-19 enfeksiyonları veya yüksek antikor seviyeleri hakkında da bilgi topladı.

106 katılımcıdan 47’sinin aşılamadan önce Covid-19 enfeksiyonu öyküsü yoktu, 59’una ise herhangi bir aşılamadan önce Covid-19 teşhisi kondu. Hatırlatıcı dozun ardından antikor verilerini toplamadan önce altı katılımcı hayatını kaybetti ve analiz sırasında 11 katılımcıyla ilgili veriler mevcut değildi.

Toplam 87 huzurevi sakini, üçüncü takviye dozundan üç ay sonra serum örnekleri bağışladı. Araştırmacılar, serum numunelerindeki Immunoglobulin G seviyelerini ve bu antikorların Delta veya Omicron varyantlarına maruz kaldıklarında ne kadar etkili olduğunu ölçtüler.

AŞIDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ BAĞIŞIKLIK SEVİYESİ

Aşılamadan önce, Covid-19’a önceden maruz kalmamış huzurevi sakinleri, daha önce hastalıktan kurtulmuş olanlara kıyasla daha düşük Immunoglobulin G seviyelerine sahipti. Takviye dozundan sonra her iki grup da yüksek antikor seviyeleri gösterdi.

Covid-19 enfeksiyonu öyküsü olan huzurevi sakinlerinde T hücre sayısı, hiç maruz kalmayanlara kıyasla daha yüksekti. İki doz aşılamadan sonra araştırmacılar, T hücre tepkilerinin sekiz aya kadar sabit kaldığını gözlemlediler. BioNTech hatırlatıcı dozundan bir ay sonra her iki grupta da S1 reaktif T hücrelerinin sayısı arttı.

HATIRLATMA DOZUNDAN SONRA DELTA VE OMICRON’A ANTİKOR TEPKİSİ

Üçüncü dozdan önce, önceden Covid-19 hastalığı olmayan huzurevi sakinlerinin yaklaşık %19’unda Delta varyantına karşı nötralize edici antikorlar vardı. Bununla birlikte, daha önce bir enfeksiyona sahip olmak yardımcı oldu; huzurevi sakinlerinin %88’i Delta için antikor gösterdi.

Hatırlatma dozundan üç ay sonra, çalışmadaki tüm huzurevi sakinleri, Delta varyantına karşı saptanabilir ve yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar gösterdi. Ayrıca, hem iyileşen hem de enfeksiyondan kurtulan huzurevinde kalanlar, önemli ölçüde yüksek antikor seviyelerine sahipti.

Araştırmacılar, BioNTech hatırlatma dozunu aldıktan üç ay sonra antikor seviyelerini ölçtüğünde, huzurevinde yaşayanların %84’ünde Omicron’a karşı saptanabilir nötralize edici antikorları olduğunu gördüler. Ayrıca, enfeksiyondan kurtulan katılımcıların yaklaşık %95’inde antikorlar vardı. Bununla birlikte, Delta’ya kıyasla Omicron’a karşı nötralize etmede 35 kat azalma oldu.

Sonuç olarak, mevcut çalışma, iki doz BioNTech aşısının Covid-19’a karşı hastaneye yatmaktan korunmaya karşı etkili olmaya devam ettiğini; bununla birlikte, üçüncü dozun da Omicron varyantına karşı durmak için oldukça önemli olduğunu tespit etti.

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