4 yaşındaki Hafza kalp krizinden hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzenleriyle oyun oynarken rahatsızlanan ve duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Hafza Yılmaz (4), kurtarılamadı. Küçük kızın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Sümeyra-Emrah Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Hafza Yılmaz, dedesi Mustafa Çelebi’nin Muradiye Mahallesi’ndeki evinde kuzenleri ile birlikte oynarken saat 22.30 sıralarında fenalaştı.

Yakınları tarafından özel bir sağlık kliniğine götürülen Hafza Yılmaz’ın burada kalbi durdu. İhbar üzerine kliniğe 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan küçük kız, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak ambulansta kalbi yeniden duran küçük Hafza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ HASTANEDE ALDILAR

Hastaneye geldiğinde kızının ölüm haberini alan Emrah Yılmaz gözyaşlarına boğulurken, anne Sümeyra Yılmaz ise sinir krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Hafza Yılmazın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Küçük kızın ölümüyle ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)