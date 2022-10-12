7 adımda bağışıklığınızı güçlendirin

Sonbaharla birlikte başta Covid-19 olmak üzere virüs kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarında artış başladı. Koruyucu Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, “Virüslerin kol gezdiği bugünlerde hastalıklarla başa çıkmak için bağışıklığınızı güçlü tutmaya özen gösterin’’ tavsiyesinde bulundu…

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vücudun zararlı organizmalara karşı kendini koruması için bağışıklık sisteminin düzgün çalışması gerekir. Güçlü bir bağışıklık için de beslenmeden uykuya kadar tüm yaşam alışkanlıklarımıza özen göstermeliyiz. Koruyucu Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, solunum yolu enfeksiyonlarının hızla arttığı bugünlerde bağışıklığı güçlü tutmanın kolay yollarını şöyle anlattı…

Sağlıklı beslenin

Bağışıklığınızı yükseltmek için dengeli ve sağlıklı beslenin. D, A, C, E ve B vitaminleri, karotenler, demir, çinko ve selenyum başta olmak üzere vücudunuz için gerekli tüm vitamin, mineral ve antioksidanları doğru ve kararında tüketin. Hazır gıdalar yerine doğal ve mevsim gıdalarını tercih edin.

Sigaradan uzak durun

Sigara ve tütün ürünleri bağışıklığı zayıflatır, bu nedenle uzak durun. Pasif içicilik de sağlığa zararlı, sigara içilen ortamlarda bulunmamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapın ve sporu hayatınıza katın.

Stresinizi iyi yönetin

Stresi yönetebilmeyi öğrenin. Çünkü stres tek başına bile bağışıklığı düşürür. Örneğin stres anında derin derin nefes alıp verin. Bu sizi rahatlatır.

Kaliteli uyku uyuyun

Uyku esnasında enflamasyonun azaldığını yani vücuttaki yangı cevabının düştüğünü gösteren birçok çalışma var. Bağışıklık sisteminin askerleri olan hücreler uykuda güç toplar. İyi bir uykunun aşı sonrası antikor oluşumunu olumlu etkilediğini gösteren çalışmalar var. İyi bir uyku hücre yenilenmesi, hafızanın kuvvetlenmesi, ruh ve beden sağlığı için çok önemlidir. Uykuda vücudumuzda, zihnimizde, beynimizdeki çöplerin temizlendiğini düşünebiliriz. Vücudun fizyolojik olan bu ihtiyacında bir eksiklik olduğu zaman diğer sistemlerin etkilendiği gibi bağışıklık sistemi de olumsuz olarak etkilenir. Ayrıca uykunun süresinden çok kalitesinin de önemli olduğunu unutmamalıyız.

Probiyotikleri unutmayın

Bağışıklığı artırmaya yardımcı prebiyotik ve probiyotikleri tüketmek de çok faydalı. Bağırsak yüzeyinde bulunan faydalı mikroorganizmalara probiyotik; bu mikroorganizmaları besleyen, sindirilemeyen liflere de prebiyotik denir. Yani probiyotikler bakteri, prebiyotikler ise bu faydalı bakterilerin besin kaynağıdır.

Hava değişimine hazırlıklı olun

Havaların bir ısınıp bir soğuması bağışıklığı zayıflatır. Havanın soğuması üşütmeye bağlı hastalıklara da davetiye çıkarır. Dolayısıyla bizi sıcak tutacak uygun kıyafetlerle tedbirli olmalıyız. Özellikle sıcak alanlardan soğuğa geçtiğimizde ani ısı değişikliklerine karşı da dikkatli olmamız gerekir.

Kontrollerinizi ihmal etmeyin

Belirli aralıklarda yaptığımız check-up'lardaki kan tahlillerinde eğer bir eksiklik göze çarparsa doktorunuza danışıp tamamlayın. Özellikle önümüzdeki kış mevsiminde takviyeye ihtiyacımız artacağı için D vitaminini ve diğer değerleri kontrol ettirmek yerinde olur. Tahlil sonuçlarınıza göre düşük değerler için doktorumuzun önerisiyle takviye almalıyız.