Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler, tedavisi var mı?

Aedes sivrisinek ısırığı son dönemlerde vatandaşların başına sıklıkla geliyor. Aedes sivrisineği ısığı ile dünyanın belirli kısımlarında Zika virüsü, dang humması, chikungunya virüsü ve sarıhumma virüsünü yayılabiliyor. Aedes sivrisinek ısırığı ile bulaşan hastalıklar için tedavi ya da önleyici aşılar henüz geliştirilemedi.

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Aedes aegypti beyaz işaretlere ve çizgili bacaklara sahip küçük siyah bir sivrisinek olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, Aedes aegypti sivrisineği dünyanın belirli kısımlarında Zika virüsü, dang humması, chikungunya virüsü ve sarıhumma virüsünü bulaştırdığı belirtiliyor.

AEDES SİVRİSİNEK ISIRIĞI ETKİLERİ NELER?

Aedes aegypti'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'den başlamak üzere Giresun il sınırına kadar yerleşik popülasyon olarak var olduğu ve Batum'dan Kırım Yarımadası'na doğru yayılmakta olduğu saptanmıştır. Bu sivrisinekler, virüs taşıma kapasitesi yüksek bir türdür.

Aedes sivrisineği bazı ciddi viral enfeksiyonların insanlara geçme ihtimalini taşıyor. Bu enfeksiyonlar arasında Dang ateşi (Dengue Fever) virüsü, Batı Nil virüsü, sarı humma virüsü, Zika virüsü ve Chikungunya virüsü yer alıyor. Viral enfeksiyonların dışında, bu sivrisinek türü, bazı filarya türündeki parazitlerin insana bulaşmasından da sorumludur.

AEDES SİVRİSİNE ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELER, NASIL GEÇER?

Aedes sivrisinek ısırığının nasıl geçeceğine dair bir bilgi yok. Herhangi bir sivrisinek ısırığı için yapılan uygulamalar devam edilebilir. Aedes sivrisineği ısırığı sonucunda bazı ciddi enfeksiyonlara neden olan virüsler, kan dolaşımına karışarak insanda hastalığa neden olur. Genellikle gelişen belirtilerin hafifletilmesine yönelik bir tedavi uygulanıyor.

Dang Ateşi Virüsü

Dang ateşi virüsü yüksek ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yaygın eklem ağrısı, cilt döküntüleri ve yüksek ateşe bağlı havale gibi belirtilerli taşıyor. Çocuklar ve gençlerde hafif semptomlarla geçirilebilen bu hastalık, yetişkinlerde daha ağır şekilde seyredebilir. Hastalık ardından bağışıklık kazanılsa da kişide yeniden Dang ateşi ortaya çıkabilir.

Batı Nil virüsü

Bulaşın belirtileri iki hafta içerisinde ortaya çıkıyor. Belirtiler arasında ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları, görme bozukluğu, felç ve koma yer alıyor. Bu hastalık, özellikle beyin fonksiyonlarının gitgide bozulması şeklinde kendini gösterir.

Sarı Humma Virüsü

Hastalık bulaştıktan 6 gün sonra etkileri görülmeye başlıyor. Belirtileri arasında baş ağrısı, halsizlik, ateş, titreme ve eklem ağrısı yer alıyor. İlerleyen dönemde, ciddi karaciğer yetmezliği ile beraber, karın ağrısı, idrarda azalma, epileptik nöbetler, yaygın kanama ve kalp ritim problemleri de görülebilir. Hastalığın ölümcül sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Zika Virüsü

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Zika virüsü “ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı” gibi belirtiler gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Zika’ya ilişkin açıklamasında virüsün bulaştığı kişilerde semptomların yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıktığını ve kanda birkaç gün duran virüsün bazı kişilerde daha da uzun kaldığını ifade etti.

Chikungunya Virüsü

Isırığın ardından 3 ile 7 gün sonra belirtileri ortaya çıkıyor.ateş, eklem ağrısı, baş ağrısı, döküntü gibi semptomlarla başlayan bu hastalıkta, Dang ateşinde olduğu gibi belirtiler gittikçe şiddetlenir. Chikungunya virüsünün bulaştığı kişiler, sivrisinek tarafından tekrar ısırıldığında, virüs sivrisineğe tekrar geçerek başka kişilere bulaşabilir.

Dirofilarya Enfestasyonu

Hastalığın başlıca belirtileri arasında kanlı öksürük, göğüs ağrısı, ateş ve akciğerde sıvı toplanması yer alıyor. Buna bağlı olarak, özellikle akciğer hasarının görüldüğü durumlarda, hastalık ölümcül olabilir.