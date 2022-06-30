Aile hekimleri isyan bayrağı açtı

Aile hekimleri, iş güvencelerinin kalmadığı, özlük haklarının ellerinden alındığı, konuşmalarının dahi yasaklandığını savundular. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Kemal Noyan SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu .

Can ÇAPAR

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Aile hekimleri isyan bayrağı açtı. Hekimler, iş güvencelerinin kalmadığı, özlük haklarının ellerinden alındığı, konuşmalarının dahi yasaklandığını savundular.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Kemal Noyan SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu ve ‘'Her gün yine sayısız aile hekimi, sağlıkta şiddet sorunu yaşıyor. Birçok arkadaşımızın sözleşmeleri feshediliyor ya da fesih ile tehdit ediliyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla görüşmemize, defalarca yaşamış olduğumuz sorunları kendilerine iletmemize rağmen herhangi bir iyileşme olmadığı gibi her gün yine sayısız aile hekimi, sağlıkta şiddetle ilgili sorunlar yaşamakta ve bu bahsettiğim sözleşme ve ödeme yönetmeliğine bağlı birçok arkadaşımızın sözleşmeleri feshedilmekte veya feshedilmekle tehdit edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’ndan iyileştirme beklerken iş güvencemizi elimizden alan kırk satır mı, kırk katır mı diye bize moralsizlik ve motivasyonsuzluk noktasına getiren sözleşme ve ödeme yönetmeliğine yönelik son bir yıl içerisinde yaptığımız tüm eylemsellikler, tüm mücadeleler karşılıksız kaldı'