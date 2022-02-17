Aile hekimleri talepleri için iş bıraktı

Türkiye genelinde Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimleri Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde, Tabip Odaları ile sağlık meslek örgütlerinin desteğiyle özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle iki günlük iş bırakma eylemine başladı. Yurdun her yanından taleplerini belirten açıklamalar yaptı.

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Türkiye genelinde 7 bin 979 Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görev yapan 24 bini aşkın Aile Hekimi, Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde Tabip Odaları ile sağlık meslek örgütlerinin desteğiyle, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle iki günlük greve gitti.

İllerdeki Sağlık Müdürlükleri önünde veya belirlenen alanlarda toplanan hekimler, ana başlıklarıyla şu taleplerini gündeme getirdi:

* Halkın sağlığını tehdit eden sağlık politikaları sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin, güvenle çalışalım. 30 Haziran'da çıkarılan ve ceza yönetmeliği iptal edilsin, mobbing ve baskıya son verilsin.

*İş yükümüzü arttıran taleplere son verilsin. Emeğimizi aldığımız, insan onuruna yaraşır gelir ve emeklilik istiyoruz.

*Kamu hizmeti kamu binalarında verilir, kiralık binalarda çalışmayalım, elektrik faturaları, çalışan maaşları, jeneratör tamiri ile değil hastalarımızın sağlığı ile ilgilenebilelim.

ANKARA: CEZA YÖNETMELİĞİNİ İSTEMİYORUZ, BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Aile Hekimlerinin Ankara'da ki eyleminde ortak bildiriyi Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Dr. Kemal Noyan okudu.

Noyan, şu ifadeleri kullandı:

*Sağlık Bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir.

0Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir.

*Diyerek yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yakın zamanda ASM'lerde çalışan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanının işsiz kalacağını, ASM'lerde verilen birçok hizmetin durma noktasına gelecek.

Noyan, “Sayın Sağlık Bakanı; Son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir” diyerek şunları söyledi:

* Halkımıza sesleniyoruz; Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir.

*Bebek ve erişkin aşılama, bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile halkımızın yaşam süresini uzattık.

*Ancak biz sağlık çalışanları olarak aldığımız eğitimlerin güçlüğü, çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz.

*Başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında eziliyoruz. Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz.

AYDIN: ETKİN SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ

Aydın'da 362 aile hekimi iş bıraktı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan kalabalığa konuşan Aydın Aile Hekimi Derneği Başkan Yardımcısı Ali Demir, taleplerini şöyle sıraladı;

*Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi, 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.

*Yılda 90 gün veya beş yıla bir yıl ve geriye yönelik tüm sağlık çalışanlarını kapsayan yıpranma payı istiyoruz. Giyindiğimiz beyaz önlük gibi alnımız aktır. Asla pes etmeyeceğiz.”

ESKİŞEHİR: BIÇAK KEMİĞİ ÇATLATTI

Eskişehir Şehir Hastanesi önünde toplanan hekimler, Türkiye'de hekim sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Hekimsen Eskişehir Merkez Temsilcisi Uzman Doktor Ebru Karaca Uçar, “Gelişmiş ülkelerde üç hekimin yaptığı işi tek başımıza yapmaya çalışırken gördüğümüz şiddet, ücret hak kayıplarımız ve yaşadığımız baskı bize başka çare bırakmadı. 17-18 Şubat günlerinde sendikal hakkımız olan iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bizi anlayınız. Bizlerin de aileleri var. Bizler sadece hekim değiliz, anne babayız, eşiz, evladız, kardeşiz, halayız, dayıyız, komşuyuz. Hiçbir meslek grubuna yapılmayan bu insanlık dışı uygulamayı kabul edemiyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ: YAKINDA ASM'LER KAPANIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, iş bırakma eylemi nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasında sağlık çalışanlarının ve ASM'lerin durumuna dikkat çekti.

Çeker “Sağlık çalışanları 1 saat çalışıp ancak 1 kg patlıcan alabiliyor. Her gün temel gıda maddelerine, yakıt ve enerjiye nerde ise saatlik zam geliyor. 600 TL elektrik ücreti ödeyen bir Aile Sağlığı Merkezi bu ay zamlı olarak 1600 TL elektrik faturası ödedi. Doğalgaz faturaları ikiye katlandı. Yakında Aile Sağlığı Merkezleri kapanırsa hiç şaşırmayın. Bu nedenle çalışanların bu feryadına yetkililer duyarsız kalmamalı” ifadelerini kullandı.

MANİSA: ASM'LER KADERİNE TERK EDİLDİ

Sağlık alanındaki yanlış politikalar, salgın döneminde artan iş yükü ve ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle tüm illerde olduğu gibi Manisa'da da Aile Hekimleri meydanlardaydı.

Manisa Yunusemre ilçesindeki 1 Nolu Yılmaz Canbaz Aile Hekimliği Merkezi önünde toplanan hekimler adına Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hüseyin Köz basın açıklamasını yaptı.

Köz, “Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, ASM'ler modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır” diyerek, sağlıkta etkin şiddet yasasının çıkarılmasının ve ücretlerin günün ekonomik şartlara göre revize edilmesinin en önemli talepleri olduğunu ifade etti.

ANTALYA:SAĞLIK BAKANLIĞINI BİLİME VE GERÇEĞE ÇAĞIRIYORUZ

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında ise ceza yönetmeliği vurgusu yapılarak “Bu yönetmelik hangi bilimsel verilere göre, hangi bilim kuruluna danışarak, hangi yaptığınız iş yükü analizlerine göre, hangi ülke gerçeklerine göre, hangi anlayışın hesaplarına göre hazırlanmıştır. Sağlık bakanlığını gerçeğe, bilime ve çözüme çağırıyoruz” denildi.