Salgına yakalanan AKP’li vekil uyardı: Maske, mesafe ve hijyen kuralından ödün vermeyin

AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemine dikkat çeken Günay, "Unutmayalım, aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli bir yere sahip" dedi.

Kemal ATLAN

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 100 bin kişide görülen vaka sayısında 468.85 ile Kırklareli birinci, 462.01 ile Çanakkale ikinci, 427.42 ile Eskişehir ise üçüncü sırada yer aldı.

Salgın vakasının en çok görüldüğü illerin başında gelen Eskişehir’de, AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın da test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, test sonucunun pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Günay, evinde karantinada olduğunu açıkladı.

“AŞILAR HASTALIKLARI ÖNLEYEBİLİR VEYA DAHA HAFİF SEYRETMESİNİ SAĞLAR”

Aşılanmanın önemine de değinen Günay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* 04.01.2022 tarihinde yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte doktor kontrolünde evimde karantinadayım. Telefon ile arayan, mesaj atan, sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini paylaşan değerli milletvekili arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, İl Başkanımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarımıza, sevgili hemşerilerime ve çok değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

* Moral verdiniz, samimiyetiniz ile destek oldunuz, iyi ki varsınız. Tekrar hatırlamakta yarar var. 4 Ocak itibari ile ABD’de ilk kez günlük Covid-19 vaka sayısı bir milyonu, İngiltere'de 220 bini, Fransa'da 270 bini, İtalya’da ise 137 bini aştı, vakalar rekor düzeyde artış kaydetti. Türkiye’de ise 55 binlere ulaştı. Bu vesileyle bir kez daha aşının önemine dikkat çekmek ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına ödün vermeden hassasiyet göstermemizin gerektiğini vurgulamak istiyorum.

* Unutmayalım, aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli bir yere sahip. Aşılar hastalıkları önleyebilir veya daha hafif seyretmesini sağlar.