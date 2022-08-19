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Restoranlarda büyük denetim: 14 gıdadan biri olumsuz çıktı

Başkent Ankara'da 250 görevliyle restoranlarda gıda denetimi yapıldı. Alınan 2 bin 800 numuneden 200'ünün raporu olumsuz çıktı.

Yayınlanma: 13:41 - 19 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Restoranlarda büyük denetim: 14 gıdadan biri olumsuz çıktı

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimi seferberliği kapsamında restoranları denetledi.

Söz konusu işletmeler, hijyen koşulları ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından denetlenerek ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam ettiğini söyledi.


11.5 MİLYON TL CEZA 

Başkentte 250 civarında gıda kontrol görevlisinin denetim yaptığını dile getiren Korkmaz, bu yıl yaklaşık 60 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirtti. Korkmaz, “Denetimlerde aldığımız 2 bin 800 gıda numunesinin 200’ü olumsuz çıktı. Olumsuz çıkan numunelerle ilgili gerek hijyen gerek belge eksikliğiyle ilgili 470 işletmeye 11,5 milyon liralık idari yaptırım uygulandı. Bugün yapılan denetimlerde iki işletmede hijyen açısından uygunsuzluklar tespit edildi ve idari yaptırım uygulandı.” dedi. AA

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