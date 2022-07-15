Araştırmacılar zayıf kişilerin nasıl formda kaldıklarını buldu

Yeseler de kilo almıyorlar, sonunda nasıl zayıf kalmayı başardıkları belli oldu. Araştırmacılar zayıf insanları mercek altına alarak nasıl formda kaldıklarını incelediler. İncelemelerinin sonunda daha az yemek yediklerini ve dinlenme esnasında bile enerji harcadıkları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, daha az kilolu kişilerin normal vücut kitle indeksine sahip olanlardan her zaman daha aktif olmadıklarını, ancak daha aktif bir metabolizmaya sahip olabileceklerini buldular.

Cell Metabolism dergisine yazan Çin’den bir araştırma ekibi, iki hafta boyunca vücut kitle indeksi (BMI) 18,5’in altında olan ancak sağlıklı olan 150 kişiyi izledi ve onları BMI’si 21.5 ile 25 arasında olan 173 kişi ile karşılaştırdılar.

Çin’deki Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü ve Aberdeen Üniversitesi’nde profesör olan John Speakman, araştırma sonuçlarını şu şekilde açıklıyor: “Bu insanların gerçekten aktif olduklarını ve yüksek gıda alımlarıyla eşleşen yüksek aktivite metabolik hızlarına sahip olduklarını bulmayı umduk. Ancak sonuçlar, gerçek bir sürprizdi. İnsanlar, genellikle çok zayıf bireylerin kilo almadan istediklerini yiyebileceklerine inanırlar. Görünüşe göre oldukça farklı bir şeyler oluyor. Daha düşük gıda alımları ve daha düşük aktivitenin yanı sıra, tiroid hormonlarının yüksek seviyelerine bağlı olarak, beklenenden daha yüksek dinlenme metabolik hızları vardı.”

HEM DAHA AZ YİYORLAR HEM DE METABOLİK HIZLARI DAHA YÜKSEK

Yani; sıcaklığın 20-25C olduğu bir ortamda bu kişilerin dinlenme pozisyonunda harcadığı enerji çok daha yüksekti.

Araştırma ekibi, “Bu tür zayıf insanların istediklerini yiyip yine de kilo alamadıkları sık sık söylense de verilerimiz yediklerinin normal VKİ’ye sahip yetişkinlerden yaklaşık yüzde 12 daha az olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, yüzde 23 daha az aktif olduklarını, ancak dinlenme halinde daha yüksek tiroid aktivitesini içeren dinlenme metabolik hızları olduğunu söylediler.

Çalışmanın yazarlarından Pekin Teknoloji ve İşletme Üniversitesi’nden Sumei Hu, “İncelediğimiz bu çok zayıf insanların düşük aktivite seviyeleri olmasına rağmen, kolesterol ve kan basıncı da dahil olmak üzere kalp sağlığı değerleri çok iyiydi” dedi.

Gıda alımı doğrudan ölçülmedi, ancak tahmin edildi. Aktivite seviyeleri, katılımcılardan bir ivmeölçer takmaları istenerek ölçüldü. Kan testleri de kolesterol ve yağ asidi düzeylerinin iyi durumda olduğunu ortaya koydu.

EGZERSİZ YAPMADAN KALORİ YAKIYORLAR

Sumei, bulguların büyük bir şaşkınlık yarattığını söyledi: “Her zaman süper zayıf bireylerin düşük vücut ağırlığını korumak için gerçekten aktif olması gerektiğini düşündüm, ancak sonuçlarımız tam tersini gösterdi.”

Speakman ise “Tabii ki, teoride hâlâ istediklerini yiyip yüksek düzeyde egzersiz yaparak tüketen insanlar olabilir, ancak çalışmamıza katılmaya gönüllü olan 150 kişiden hiçbiri bu şekilde değildi.”

Araştırma ekibi, insanların diyetlerinin gerçekte neler içerdiğini ve yemeklerden sonra ne kadar tok hissettiklerini araştırmaya devam etmek istediklerini söyledi. Ayrıca normal kilolu kişiler ile zayıf ama sağlıklı kişiler arasında genetik farklılıklar olup olmadığını araştırmayı da amaçlıyorlar.

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