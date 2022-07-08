Avrupa İlaç Kurumu’ndan coronayla ilgili yeni dalga uyarısı

Corona virüsüyle ilgili Avrupa İlaç Kurumu'ndan korkutan bir açıklama geldi. Avrupa'nın yeni bir Covid-19 dalgasından geçtiği vurgulanan açıklamada özellikle yaşlılara dikkat çekildi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Covid-19’un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5’in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu açıklamasının ardından korkutan bir duyuru da Avrupa İlaç Kurumu’ndan geldi.

“YENİ BİR DALGA YAŞANIYOR”

Corona ve aşılarla ilgili son durumun ele alındığı toplantı sonrası AB için dikkat çeken bir açıklama geldi. Kurum yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında Avrupa’da yeni bir Covid-19 dalgası yaşadığını belirtti.

KITA GENELİNDE BASKIN HALE GELEBİLİR

BA.4 ve BA.5 mutasyonuna dikkat çeken Cavaleri, yeni varyantların kıta genelinde baskın hale gelebileceğini ifade etti, “Büyük ihtimalle temmuz sonuna kadar diğer tüm varyantların yerini alacaklar” dedi.

Yeni varyantların insanları daha fazla hasta ettiğine dair henüz net bir kanıt olmadığını vurgulayan Cavaleri, yaşlılarla ilgili uyarıda bulundu ve 60-79 yaş arasındaki kişilere takviye doz önerisinde bulundu.

DSÖ DE UYARIDA BULUNMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Covid-19 vakalarının 100’den fazla ülkede arttığına dikkat çekmişti.

Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Covid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu ifade ederek, “110 ülkede vakalar artıyor ve genel küresel vakaların yüzde 20 artmasına neden oluyor. 6 DSÖ bölgesinden üçünde ölümler arttı” demişti.

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