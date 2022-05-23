Avrupa’da maymun çiçeği salgını paniği: Eşcinsel festivali ile ilgili soruşturma başlatıldı

Genelde Afrika'nın batı ve orta bölgelerindeki tropikal bölgelerde görülen maymun çiçeği hastalığı (monkeypox) ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. Birçok ülke yeni vakalar açıklayarak önlemlerini duyururken, bir süre önce düzenlenen eşcinsel festivalinin salgını tetiklediği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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2019’un son haftalarından beri bütün dünyayı etkisi altına alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla mücadele halen devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın deyişiyle “endişe yaratan” yeni bir salgın ortaya çıktı.

Genellikle Afrika’nın batı ve orta bölgelerindeki tropik alanlarda ortaya çıkan ve bazı durumlarda ölümcül sonuçlar doğurabilen maymun çiçeği hastalığı son dönemde onlarca ülkede görülmeye başlandı…



Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık olmak üzere birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede de vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Avrupa’da Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Portekiz, İsveç ve İsviçre’de hastalık görülürken birçok ülke önlemler almaya başladı.

İki hafta içerisinde onlarca ülkede 100’den fazla vakanın görüldüğü hastalığa karşı ülkelerden arka arkaya açıklamalar geldi.

BELÇİKA: Belçika’da yetkililer Antwerp’te düzenlenen bir fetişizm festivalinin salgının hız kazanmasına sebebiyet vermiş olabileceği açıklandı. Ülke, maymun çiçeği hastalığı bulaşanların 21 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

HOLLANDA: Hollanda’da doktorlara bildirim gönderilirken, şüpheli bir vaka bulunması durumunda hemen yetkililere haber verilmesi gerektiğini açıkladı. Vakaların artmasını engellemek için önlemler alınmaya başlanırken, hastalarla temas kurmuş kişilerin kendilerini tecrit altına almaları da istendi.

BİRLEŞİK KRALLIK: Son dönemde vaka sayılarının hızla arttığı Birleşik Krallık’ta yetkililer de karantina yöntemlerini gündemine aldı. İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, hastalandığından şüphe eden bireylerin 21 gün boyunca tecrit altında olmasını tavsiye etti.

İSPANYA: Vaka sayılarının yüksek seyrettiği ülkelerden biri de İspanya… İspanya’da yetkililerr kısa bir süre önce Gran Canaria’da gerçekleşen Maspalomas Pride isimli eşcinsel festivali ile ilgili bir açıklama yaptı. Yetkililer bu etkinliğin salgının merkez üssü olabileceğini açıklayarak etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

1958 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Genelde batı ve orta Afrika’nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958’de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi.ABD’deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

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