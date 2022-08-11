Bakan Koca: Beklediğin anı yaşa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Koca, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Bakan Koca, ‘carpe diem’ ifadelerini kullanarak “Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı” mesajını paylaştı.

Bakan Koca, başka bir paylaşımında “‘Resmi Gazete'nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı’ Sizden önce okuyanlar böyle diyor” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” yanıtını vermişti.

Koca, sosyal medya hesabından daha önce de “Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos’ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz” paylaşımını yapmıştı.