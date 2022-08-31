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Bakan Koca coronaya yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada coronaya yakalandığını duyurdu. Koca, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı" dedi.

Yayınlanma: 18:26 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca coronaya yakalandı

Pandemiyle ilgili sık sık vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne yakalandı.

Koca, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı” diyen Koca, şu ifadeleri kullandı;

“YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM”

“Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.”

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