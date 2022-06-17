Abone Ol

Bakan Koca: Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor" dedi.

Yayınlanma: 20:58 - 17 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Koca: Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şunları belirtti:

* “Devlet, sağlıkta şiddet suçlarına karşı çıkardığı yasayı sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Yoksa farkında değil miyiz?

* Devlet, hekimine haksız yere tazminat ödetmediği gibi ilgili hiçbir personeline de ödetmiyor. Yoksa farkında değil miyiz?

* Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor.

* Toplu sözleşme ile hekimler hariç, bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı.”

Meclis'ten geçen yasaya sağlık çalışanlarından tepki: Kabul oyu verenleri asla unutmayacağız İlginizi Çekebilir Meclis'ten geçen yasaya sağlık çalışanlarından tepki: Kabul oyu verenleri asla unutmayacağız
3600 ek gösterge Fahrettin Koca hastane Meclis Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya TBMM