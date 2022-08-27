Bakan Koca: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görebileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca, mesajında “Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer” dedi.
AMBULANSA YOL VERMEYEN ARACA TEPKİ
Bakan Koca, diğer paylaşımında da Bayrampaşa’da minibüs şoförünün, siren çalan ambulansa yol vermemesine tepki gösterdi.
Bakan Koca, “Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?” ifadelerini kullandı.