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Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı" dedi.

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Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hekimlerle yaptığı toplantıda kullandığı bir cümlenin çarpıtıldığını belirterek şunları söyledi:

* “Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı.

* ‘Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz’ cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer.”

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